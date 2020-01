Vier Monate dauerte der Prozess, und zuletzt wurden am 1. Februar 2019 fünf Angeklagte wegen Betreiben eines Pyramidenspiels für schuldig befunden. In Bezug auf den schwerwiegenderen Vorwurf, nämlich gewerbsmäßiger schwerer Betrug, erfolgte ein Freispruch, führte Verteidiger Harald Christandl am Mittwoch gegenüber der APA aus. Der Berufung hinsichtlich des Strafausmaßes - vier bis sechs Monate bedingt - wurde stattgegeben, nun muss das Oberlandesgericht hier entscheiden.