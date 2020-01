Die Forscher nutzten Beobachtungsdaten des Riesenteleskops ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) in Chile, das die Europäische Südsternwarte ESO gemeinsam mit internationalen Partnern betreibt. Damit blickten sie tief in eine Region im Weltall namens AFGL 5142, in der Sterne entstehen. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass sich bei der Geburt neuer Sterne phosphorhaltige Moleküle bilden, wie die Universität Bern mitteilte. Das am häufigsten vorkommende Molekül darunter sei Phosphormonoxid, berichteten die Forscher im Fachblatt „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“.