Um 05:31 Uhr wurden die Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg, Gallizien, Zell Freibach, Zell Pfarre und Ferlach zu Vollbrand nach Ebriach alarmiert. Zwei Gebäude - ein Wirtschaftsgebäude und das Wohnhaus - gingen komplett in Flammen auf. Ein Übergreifen des Feuers auf einen Stall in der Nähe konnten die Einsatzkräfte verhindern! Tiere blieben unverletzt. Auch das Ehepaar konnte sich in Sicherheit bringen.