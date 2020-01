Rachel Johnson, Schwester des heutigen Premierministers Boris Johnson, schrieb seinerzeit in der „Mail on Sunday“ von Markles „reicher und exotischer DNA“, die den „blassen“ Windsors gut tun könne. Angesichts der Häufung derartiger Äußerungen reagierte Harry mit einer Erklärung, in der er „die rassistischen Untertöne“ bestimmter Kommentare und den „Sexismus und Rassismus von Trollen in den sozialen Medien“ brandmarkte.