Mischustin legte eine Bilderbuchkarriere hin

Während die Bestätigung Mischustins als Ministerpräsident in der Duma also nur noch eine reine Formsache sein sollte, ist der Wirtschaftswissenschaftler außerhalb Russlands noch ein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Mischustin wurde am 3. März 1966 in Moskau geboren und schloss 1989 sein Werkzeugmaschinenbau-Studium an der Technischen Universität in Moskau ab. 2003 promovierte er zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften.