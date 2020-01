Experte rät zu Zurückhaltung

Kevin Dennean, Analyst der Vermögensverwaltung bei der Bank UBS, rät daher seit Monaten dazu, das Engagement in Technologiewerte zu reduzieren. Zwar kletterten die Kurse weiter. Dennoch halte er an seiner Einschätzung fest. „Die Bewertungen waren damals schon hoch und sind jetzt noch viel höher.“ Und klar ist auch: brechen die Kurse am US-Aktienmarkt ein, sacken auch die Märkte in Europa weg. Zu sehr sind Investoren inzwischen grenzüberschreitend unterwegs und Märkte miteinander verwoben, als dass eine Region sich von der Entwicklung in einer anderen abkoppeln könnte.