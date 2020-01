12. Triple-Double von Doncic

Dem 127:123 der Dallas Mavericks bei den Sacramento Kings drückte einmal mehr Luka Doncic den Stempel auf. Der Jungstar verzeichnete mit 25 Punkten, 17 Assists (persönlicher Rekord an Vorlagen in der NBA) und 15 Rebounds sein zwölftes Triple-Double in der laufenden Saison. Die Los Angeles Lakers mussten nach neun Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Sie lagen gegen Orlando Magic bis zu 21 Punkte zurück und verloren letztlich mit 118:119.