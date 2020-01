Es kriselt wieder einmal am Küniglberg: Der Zentralbetriebsrat hat am Dienstag Klage gegen den ORF eingebracht, weil sich die Geschäftsführung nicht an die vereinbarte Gehaltsrunde für die diversen ORF-Kollektivverträge gehalten haben soll. Die Rundfunkleitung meint dagegen, der Betriebsrat verlange nun ein anderes Berechnungsmodell, was rechtlich gar nicht möglich sei. Die Personalvertreter halten ihrerseits dagegen, es würden „Textpassagen aus der Vereinbarung plötzlich zu unserem Nachteil interpretiert“.