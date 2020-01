Gerücht Nummer 1: Die Asset One Immobilienentwicklungs-GmbH soll dem Klub ein Vorkaufsrecht auf ein 100.000 m² großes Areal samt Sportstätten-Widmung in Graz-Puntigam eingeräumt haben. Kostenpunkt: Rund 20 Mio. Euro. Ein heimischer Konzern soll das Grundstück erwerben und an Sturm verpachten. Dort könnte - so die Wunschvorstellung - mit Hilfe von Investoren ein Sturm-Stadion samt Trainingszentrum etc. entstehen.