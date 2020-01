Auch Skoda zeigt eine SUV-Studie mit Elektroantrieb, die bereits in einem Jahr beim Kunden sein soll. Der Vision iV hat die Größe eines Skoda Kodiaq und soll ausstattungsbereinigt auch nicht mehr kosten als die leistungsentsprechende Version des konventionellen SUVs. Die Optik der Studie erinnert gleichermaßen an den Lamborghini Urus wie an den Tesla Model X.