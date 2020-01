Es ist mittlerweile der dritte Tag der Protestaktion gegen die Rodungen in der kleinen Tennengauer Gemeinde. Die Stimmung beim „Krone“-Lokalaugenschein ist gut. Arbeiter sind an diesem Mittwoch nicht zu sehen. In den Tagen davor war das noch anders. Alles begann am Montag, als die schweren Maschinen in dem Waldstück auffuhren. Maria Lechenauer und Sylvie Seling hatten sich diesen couragiert in den Weg gestellt und weitere Arbeiten verhindert. Schon wenig später bekamen sie männliche Schützenhilfe aus der Umgebung. Einige ketteten sich sogar an einen Baum, um ihren Protest zu verdeutlichen. Seit diesem Zeitpunkt wird das Gebiet quasi rund um die Uhr bewacht. Kommen die Arbeiter, dann kommen auch die Gegner, um die Arbeiten an der Freileitung zu verhindern. „Wir bleiben bis zum Ende“, ist zu hören. Der ehemalige rote Vizebürgermeister der Gemeinde, Alexander Satori: „Wenn es sein muss, müssen sie mich wegtragen und einsperren!“