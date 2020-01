Zuerst sorgte der Vorschlag für einen Neubau der Volksschulen Lehen 1 und 2 im Paumannpark für Wirbel. Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) scheiterte am Widerstand von Politik und Bürgern. Daraufhin wurden zwei Varianten am bestehenden Standort erarbeitet: Neubau oder Sanierung. Auch da scheiden sich bis dato die Geister, was der richtige Weg sei. Der Neubau würde mit 45 Millionen Euro um zehn Millionen mehr kosten als die Sanierung. Das bezweifelt Auinger: „Wenn man auf gute Qualität achtet, ist eine Sanierung meistens nicht billiger. Das zeigen Beispiele.“