Ein 13-jähriger Bursche hat bei einem Zimmerbrand am Mittwochnachmittag in einem Wohnhaus in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt eine Rauchgasvergiftung erlitten. Aufgrund der Flammen kam es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung. 20 Personen wurden von der Wiener Berufsrettung medizinisch versorgt.