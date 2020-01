2015/2016 will die Hauptangeklagte laut eigenen Angaben erstmals mit Suchtgift in Kontakt gekommen sein: „Ich war auf rauschenden Drogenpartys in Wien und blieb am Kokain hängen.“ 2017 habe sie entschieden, aus Österreich wegzugehen. Allerdings seien da 7000 Euro Schulden gewesen. Daher sei sie auf die „blöde Idee gekommen“, Stoff zu verkaufen, um das Konto auszugleichen und ihren Umzug nach Spanien zu finanzieren. Luxuriösen Lifestyle habe sie aber nie gehabt, sondern auf Ibiza hart gearbeitet, meinte sie vor Gericht.