Der 63-jährige Lenker war gegen 15 Uhr mit seinem Pkw in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand auf der Gurktalstraße, B 93, in Richtung Gurk unterwegs, als er im Ortsgebiet von Straßburg aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite geriet und frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 44-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk St.Veit/Glan, prallte. Der 44-jährige Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch einen praktischen Arzt von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Der 63-jährige Alkolenker blieb bei dem Unfall nach seinen Angaben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Gurktalstraße war für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.