Wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, was war der erste politische Moment in Ihrem Leben?

Mein Vater war Landtagsdirektor, meine Mutter Professorin für Deutsch und Englisch an einem Gymnasium. Ich bin mit Politik groß geworden. Mein Vater hat sehr oft Repräsentationstermine wahrgenommen, bei denen wir Kinder dabei waren. Ich kann mich an den Wahlkampf für Kurt Waldheim erinnern, da hatten wir alle so selbstgestrickte Hauserljacken an. Wenn ich die Fotos heute sehe, denke ich: „Oh mein Gott!“ Anfang 20 war ich dann schon ÖVP-Gemeindevertreterin in Henndorf am Wallersee, meine erste politische Tätigkeit.