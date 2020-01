„Das Vorgehen ist demokratiefeindlich und zeigt, wie mit kleineren Fraktionen umgegangen wird“, ärgert sich Schuster. Noch deutlicher wird Neos-Landessprecher Sepp Schellhorn: „Nordkorea ist ein Lercherl gegen das, was die getreuen Kammersoldaten des Harald Mahrer hier aufführen. Das ist an Niveaulosigkeit und Feigheit nicht mehr zu überbieten. Ich bin fassungslos.“ Die Kandidaten werden nun in einem Schreiben bestätigen, dass sie die Formulare selbst unterzeichnet haben.