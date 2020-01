Ein Rauchmelder machte den Eindringlingen in Zell am See gegen 2 Uhr einen Strich durch die Rechnung. Während sie versuchten, einen Bankomaten in der Talstation der Areitbahn mit einer Flex zu knacken, löste der Rauch den Feueralarm aus (die „Krone“ berichtete). Die Einbrecher mussten ohne Beute flüchten.