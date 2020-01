Caritas kalt erwischt

Die Caritas lasse niemanden in der Kälte stehen, betont Franz Waltl, Bereichsleiter Hilfe für Menschen in Not. Im Marienstüberl könne man sich am Tag aufwärmen. Und: Die Winternotschlafstellen werde man nicht ganzjährig öffnen - das sei gar nicht nötig. „Wir haben zeitweise eine hohe Auslastung, sind aber noch nie an unsere Grenzen gekommen.“