„Ich bin mit einem Lkw kollidiert und befinde mich noch in meinem Fahrzeug!“ Dieser Anruf erreichte Dienstagabend die Bezirksalarmzentrale in Krems - als plötzlich die Verbindung abriss. Die Einsatzkräfte wurden daher gemäß Alarmplan zur Menschenrettung ausgeschickt, ein Großeinsatz war die Folge. Neben Polizei und Rotem Kreuz rückten 72 Florianis in elf Fahrzeugen zur Unglücksstelle auf die B 37a aus. Rasch stellte sich aber heraus, dass der Unfall halb so wild war.