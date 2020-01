„Tanktourismus bekämpfen“

Dann wird Kogler konkret: Neben einer Erhöhung der Flugticketabgabe will er gemeinsam mit dem Umwelt- und Infrastrukturministerium den Tanktourismus bekämpfen: „Das ist ein großes Problem, vor allem wegen der vielen Lkw. In der Gegend um meinen Heimatort Hartberg hat sich der Verkehr in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Das ist eine große Belastung für die Bevölkerung, nur weil der Diesel bei uns so billig ist.“ Was den Verkauf von Pkw betrifft, meint Kogler, sollen Autos mit hohem CO2-Ausstoß teurer werden.