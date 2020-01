Der Gebäudekomplex rund um die Raiffeisen-Landesbank in der Adamgasse Innsbruck ist in die Jahre gekommen. Galt der Baustil in den 1970er Jahren noch als modern, ist er heute „retro“. Um 140 Millionen Euro soll deshalb in den nächsten dreieinhalb Jahren ein Ort der Begegnung und des Austausches – das „Raiqa“ – entstehen.