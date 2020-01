Für besondere Verdienste geehrt wurde ein Cobra-Beamter in der Vergangenheit. Und trotzdem kam es im Sommer 2018 zu einem Vorfall, der nun vor dem Landesgericht Eisenstadt verhandelt wurde. Gemeinsam mit seiner Frau saß der 37-Jährige nach einem Volksfest in den frühen Morgenstunden verliebt auf einer Parkbank. „Plötzlich näherten sich drei junge Männer, die Kuss-Gesten machten und ,Ficki, Ficki‘ sagten. Ich versuchte sie zu ignorieren und sagte ihnen, sie sollen heimgehen“, so der Elitebeamte beim Prozess.