Flughafen will Vorreiterrolle übernehmen

„Bereiche, in denen sich Haustiere erleichtern können, sind noch eine ziemliche Seltenheit in nordeuropäischen Flughäfen“, so die Sprecherin. Ganz neu sei die Idee aber nicht: In den USA etwa seien solche Orte vorgeschrieben, damit sich Service-Tiere von Passagieren - dazu zählen zum Beispiel Blindenhunde - erleichtern könnten. Nach Informationen des Senders sind unter den Reisenden auf Helsinkis Flughafen jährlich mehr als 10.000 Hunde. „Wir wollten in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen“, erklärte Hanna Hämäläinen, Leiterin des Reiseservice von Finavia, dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender YLE.