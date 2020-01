Eine „richtige Richtung“ hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch der von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) angekündigten Polizei-Aufstockung konstatiert. Die Regierung habe so eine „langjährige Forderung der SPÖ aufgegriffen“, teilte er am Mittwoch mit, jetzt müssten den Ankündigungen Taten folgen. Kritik per Stoppuhr kam indes von der FPÖ, während sich die NEOS „abwartend positiv“ gaben.