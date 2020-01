26 Tage lang suchten Behörden und Anwohner in Port Clinton in Ohio nach dem 14-jährigen Harley Dilly. Harley war das letzte Mal lebend am 20. Dezember gesehen worden. Am Montag fand die Polizei schließlich den leblosen Körper eines Buben in dem Schornstein eines leerstehenden Hauses, das tragischerweise direkt gegenüber dem der Familie Dilly steht.