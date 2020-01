In dem Gebiet in Osttirol verfügte der Lawinenwarndienst bisher noch über keine Wetterstation. Der Standort Adlersruhe, wie die Erherzog-Johann-Hütte auch genannt wird, wurde wegen der großen Höhe gewählt. „Wir möchten mit den Stationen in möglichst hohe Bereiche, weil dies für die Arbeit der Lawinenkommissionen vorteilhaft ist“, sagt Paul Kößler vom Lawinenwarndienst. Die Erzherzog-Johann-Hütte bot sich zudem an, weil dort die nötige technische Infrastruktur für den reibungslosen Betrieb der Station bereits vorhanden ist.