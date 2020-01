Kein Smartphone, kein Tablet, keine sozialen Netzwerke: So sah die Welt in den 1990er Jahren aus. Heute findet man so genannte „Smombies“, die auf Smartphones starren, überall. Internetsucht wird bei Kindern und Jugendlichen zunehmend zum Problem und ist Thema beim 6. Kinder- und Jugendpsychiatrie-Kongress, der am Freitag und Samstag in Innsbruck stattfindet.