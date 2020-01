Bestandsverlust droht

Für den ist nämlich der Gänsesäger einer der Hauptfaktoren für den Bestandsverlust von Äsche und Bachforelle – deshalb sollen in den nächsten fünf Jahren 140 Gänsesäger entlang der Steyr erlegt werden, teils während der Brutzeit. Der Naturschutzbund OÖ appelliert an die Landesräte Manfred Haimbuchner und Max Hiegelsberger. „Wesentliche andere Einflüsse auf die Fische bleiben ausgeblendet. Klimawandel oder die Verbauung von Ufern wirken sich auch negativ auf die Fortpflanzung aus“, so Josef Limberger, Obmann Naturschutzbund OÖ.