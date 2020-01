Wiener Einkaufszentrum lädt zu Gourmet-Tagen

Die Besucher des Donau Zentrums erwartet ein vielfältiges Programm und können zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten selbst probieren. Freitagabend von 17:00 - 21:00 Uhr geht es los mit den neuesten Trends in Sachen Bier und Cocktails: Beim Bier-Tasting der Ottakringer Brauerei haben Bierliebhaber die Möglichkeit, die neuesten Craft-Bier Kreationen der Wiener Traditionsbrauerei zu verkosten. Außerdem begeistern die Barkeeper von „BarPros“ mit einer spektakulären Cocktailshow. Für musikalische Leckerbissen sorgt die Instrumental Band „Blowing Doozy“. Am Samstag geht es bereits am Nachmittag von 13:00 - 15:00 Uhr mit Kochshows auf der großen Showbühne weiter. Die Chefköche dreier namhafter Restaurants aus dem Bezirk zaubern ein köstliches 3-Gänge-Menü. Auch hier sind die Besucher zum Verkosten eingeladen.