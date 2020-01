54 Lkw-Fahrten mehr pro Tag

„Manche Normen sind 20 und mehr Jahre alt, die müssten neu festgelegt werden“, meint Baumgartner. Sie kann nicht verstehen, dass bei der jetzt schon sehr hohen Anlagen- und Verkehrsdichte in Ranshofen die Schmelzkapazität um 31,5 Prozent erhöht wird. Statt jährlich 370.000 Tonnen sollen künftig 486.000 Tonnen Aluminium geschmolzen werden. „Das würde jeden Tag 54 zusätzliche Lkw-Fahrten bedeuten. Der Wasserverbrauch wäre so hoch wie in einer Stadt mit 90.000 Einwohnern“, so Baumgartner.