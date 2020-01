Am Donnerstag wird das freilich keine Rolle spielen, auch die recht knappen Vergleiche zwischen Österreich und Kroatien aus der jüngeren Vergangenheit sind dann ohne Belang. Bei der Heim-EM 2010 unterlag Rot-Weiß-Rot in der Hauptrunde ebenfalls in Wien 23:26, 2015 bei der WM in Katar in der Vorrunde 30:32. „Das sind eigentlich andere Mannschaften gewesen“, meinte Routinier Janko Bozovic, 2015 selbst mit von der Partie.