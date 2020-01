Durchaus positive Reaktionen hat am Mittwoch der Pflegebeschluss im Ministerrat ausgelöst. So sah etwa der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) eine langjährige Forderung erfüllt, ebenso das Hilfswerk Österreich. Die Caritas zeigte sich erfreut, auch von der SPÖ und der Arbeiterkammer kamen durchaus „vorsichtig optimistische“ Töne. Die NEOS zeigten sich skeptisch, die FPÖ wandte sich in einer Pressekonferenz gegen die vorgesehene Matura und meinten, man solle die Pflegeausbildung nicht weiter „akademisieren“.