Das Niveau am Lehrstellenmarkt ist gleichbleibend. Das zeigen zumindest die Zahlen: 10.874 Lehrlinge erlernen derzeit in einem Tiroler Betrieb einen Beruf von der Pike auf. Das sind um drei Lehrlinge mehr als noch vor einem Jahr. „Der Zuwachs ist zwar bescheiden, aber wir können den Level halten. Wir wollen die Lehre wieder in den Mittelpunkt der Wirtschaft rücken“, meint WK-Präsident Christoph Walser. Die Kampagnen der Kammern wie „Mei Madl, mei Bua“ fruchten laut dem WK-Boss mittlerweile. „Es ist auch in der Gesellschaft angekommen, dass es etwas Tolles ist, eine Lehre zu machen.“