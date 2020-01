Schließung oder Renovierung: Gerüchteküche brodelt

Kaviar, Trüffel und vieles mehr: Meinl am Graben ist die Anlaufstelle für Delikatessenliebhaber aus ganz Wien. Auch Touristen verirren sich gerne in den drei Stockwerken, die vom Graben nicht mehr wegzudenken sind. Für Aufsehen sorgt daher die aktuelle Meldung von Renovierungsarbeiten im Juli 2021, denn es wird in diversen Medien spekuliert, dass es nicht bei einer dreimonatigen Umbaupause bleibt, sondern die Türen des Geschäftes womöglich auf ewig verschlossen bleiben sollen.