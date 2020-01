Der Staatsanwalt stellte grundsätzlich die Frage, wann und warum er sich zu Doping entschieden habe. „Wenn man mit seinen Leistungen zufrieden ist, entschließt man sich nicht zum Doping“, so der Staatsanwalt. Die Richterin wiederum meldete Zweifel an, was das Wissen über die vor 2018 konsumierten Substanzen betrifft. „Ein Spitzensportler mit gutem Körperbewusstsein fragt sich doch, was in den Spritzen drinnen ist“, meinte sie. Die Rolle und Schuld des Zweitangeklagten hatte dessen Verteidigerin zuvor als klein und „gering“ dargestellt: „Er hat lediglich Kontaktdaten weitergegeben und hat selbst nicht gedopt“.