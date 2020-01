Was bedeutet es für Sie, dass es die Grünen in die Bundesregierung geschafft haben? Und wie sehr, denken Sie, wird das auch das Wahlgeschehen im Burgenland beeinflussen?

Ich freue mich sehr, dass die Grünen jetzt in der Bundesregierung mitgestalten können. Es freut mich aus zwei Gründen. Einerseits die inhaltliche Sache: Wer in die Politik geht, möchte gerne mitarbeiten. Und im Klimaschutz bringen wir nur wirklich etwas voran, wenn wir in der Regierung und in den Ministerien ordentliche und mutige Schritte gehen können. Das Zweite ist, dass ich überzeugt bin, dass, wenn die Grünen in der Regierung sind, sich auch der Diskurs ändern wird. Und im Burgenland verspüre ich jetzt schon Rückenwind. Die jüngsten Umfragen lassen ja viel Raum für Hoffnung zu.