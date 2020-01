Minnas G. fühlt sich ungerecht behandelt. „Eine Mitarbeiterin hat gesehen, wie ich den Porno schaute. Sie hat mich wohl verraten, denn bereits am Mittag erhielt ich die Kündigung.“ Eine Vorgehensweise, die er für übertrieben hält, „im Team sind alle Kollegen erwachsen“, so der gelernte Waldarbeiter. Der 30-Jährige war laut dem Bericht schon in der Wintersaison 2018/19 rund drei Monate lang am Skilift Valbella für die LBB tätig. Mit seiner Arbeit sei man stets zufrieden gewesen. Die Bergbahnen erklärten wiederum, G. sei bereits mehrmals verwarnt worden, weil sich andere Mitarbeiter durch seinen pornografischen Filmkonsum gestört fühlten.