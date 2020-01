Im Sommer wird Billy Ocean auf Festivals spielen, im Herbst wieder durch Großbritannien touren. Doch seine großen Hits liegen schon mehrere Jahrzehnte zurück. „Love Really Hurts Without You“ und „Love On Delivery“ machten ihn in den 70er-Jahren in Deutschland, Großbritannien und den USA bekannt. In den 80ern stürmte Billy Ocean weltweit die Charts mit Hits wie „Caribbean Queen“, „Loverboy“, „Suddenly“ und „Get Outta My Dreams, Get Into My Car“.