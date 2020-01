Die Informatik-Ausbildung wird immer wichtiger - schon bei den kleinsten. Ab wann sollten Schüler Ihrer Meinung nach mit Computern ausgestattet werden?

Da wird natürlich gerne übertrieben, weil damit auch immer Geschäfte zu machen sind. Ich denke, wenn man wirklich Informatik verstehen will und programmieren können will, dann braucht man auch die Fähigkeit, abstrakt zu denken - also mathematisches abstraktes Denken. Und diese Fähigkeit entwickelt sich ja erst mit elf, zwölf Jahren. Ich finde also, im Gymnasium sollte unbedingt Informatik unterrichtet werden, in einem vernünftigen Maß. In der Volksschule ist es im Moment sehr en Mode, dass man schon Grundschüler vor den Computer setzt, da bin ich eher etwas skeptisch. Meistens sind es ja dann Spielchen und Spiele, die da eingeübt werden. Das finde ich dann übertrieben, jedenfalls in der Gewichtung, die das Gebiet heute erhält. Aber ja, unsere Welt wird mehr und mehr geprägt von Informatik und Computern und da ist der Wunsch nur natürlich, dass schon Kinder damit in Kontakt kommen. Und die Dinge ganz anders lernen, als wir das getan haben: Wir hatten da noch ein Gefühl, mussten noch den Kopf anstrengen. Aber das ist auch wieder was Anderes, ich bin immer Ingenieur gewesen und meine Tätigkeit war, Dinge zu erfinden - Software und dann Hardware, ich habe ja auch die Elektronik studiert. Heute sind die meisten Leute Anwender von Computerprogrammen und nicht Erbauer von Systemen.