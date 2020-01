Ein verwaister Weiler in den Weiten Quebecs. Verlassene Höfe, marode Baumaschinen, Zeichen schwindenden Lebens. Und eine einsame Landstraße, auf der sich ein Unglück ereignet. Ein kollektives Trauma, das diesen Ort in eine Art Ausnahmezustand versetzt. Denn die Trauerarbeit nimmt bald obskure Auswüchse an. Gestalten tauchen stumm auf, nahezu epidemisch, unter ihnen auch der auf der Straße ums Leben gekommene Simon, dessen Gebeine wegen des Frosts eigentlich in einem Schuppen liegen ...