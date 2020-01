Das hätte in einer Katastrophe enden können: Ein 18-Jähriger lud am Dienstag gegen 8 Uhr früh in seiner oberösterreichischen Heimatgemeinde Eggelsberg Holzelemente von einem Lkw-Anhänger, stand in vier Metern Höhe auf der Fertigwand. Als der Bursch die Ketten des Kranes einhaken wollte, löste sich die Bremse des Anhängers und dieser rollte zur stark befahrenen B156.