Als zwei 17-Jährige im November beim Einbruch in einer Bäckerei in Wien-Favoriten ertappt wurden, ließ sich noch nicht erahnen, welche Dimension deren Verbrechen annehmen würden. Das Duo war Teil einer Moldawier-Bande, die mit dem Ziel, in Geschäften alles zu stehlen, was nicht niet- und nagelfest war, nicht nur durch Wien reiste.