Kickl: „Treiben linksextremistischer Kräfte“ ein Ende setzen

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl nimmt angesichts der Störaktionen gegen Höbelt Wissenschaftsminister Heinz Faßman (ÖVP) in die Pflicht. In einer Pressekonferenz richtete Kickl am Mittwoch den „dringenden Appell“ an Faßmann, dem „Treiben linksextremistischer Kräfte“ ein Ende zu setzen. Für Kickl ist es untragbar, wenn ein Uni-Professor seine Vorlesungen nicht ungestört halten kann. Er forderte den Minister auf, „vom ersten Gang in den zweiten oder dritten hochzuschalten“.