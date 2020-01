Die Staatsanwaltschaft Wien hält sich dazu wie immer bedeckt, weil es sich bei den Ermittlungen in der Ibiza-Affäre um einen „Verschlussakt“, und damit eine Geheimsache, handelt. Im November hatte die Staatsanwaltschaft Medienberichte über Hausdurchsuchungen in der Causa Ibiza bestätigt. Drei Personen im Umfeld des involvierten Privatdetektivs wurden in weiterer Folge in U-Haft genommen, zwei von ihnen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ermittelt wurde unter anderem wegen des Verdachts auf schweren Betrug und Suchtgifthandel.