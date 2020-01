Das Konkursverfahren der Gaißauer Bergbahn GmbH ist um ein Kapitel reicher: Bei der ersten Tagsatzung am Landesgericht Salzburg am Mittwoch erkannte Masseverwalter Wolfgang Hochsteger Forderungen in Höhe von 540.000 Euro an - nicht aber die Liftabtragungskosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro, die von einem Gläubiger angemeldet wurden!