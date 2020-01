Mitarbeiter starb auf Werksgelände

Augenzeugen der Explosion sprachen von einer „beängstigenden Feuerkugel“ in Torreforta, einem Vorort der 800.000-Einwohner-Stadt Tarragona im Nordosten des Landes. Bei dem zweiten Toten handelt es sich um einen Mitarbeiter der Chemiefirma. Seine Leiche war am Mittwoch in den Trümmern auf dem Werksgelände entdeckt worden. Bei der Explosion wurden zudem acht Menschen verletzt, es handelt sich vorwiegend um Mitarbeiter. Einer der Verletzten war am Mittwoch noch in einem kritischen Zustand.