Zu Jahresbeginn häufen sich auch heuer wieder die Fälle von Tieren, die als ungewollte Weihnachtsgeschenke abgegeben werden, weiß Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler zu berichten. So kam Anfang der Woche eine Frau vorbei, um gleich vier Kaninchen abzugeben, die sie nicht mehr wollte. An sich nichts Ungewöhnliches, allerdings mussten die Tierfreunde bei der Kontrolle feststellen, dass eines der Kaninchen ein Piercing im Ohr hat. Darauf angesprochen, habe sich die Frau auf ihre Tierärztin ausgeredet, an deren Namen sie sich aber nicht erinnern wollte, so die Pfotenhilfe in einer Aussendung zu dem Fall.