Hund bisher nicht aufgetaucht

Das Feuer in dem Holzhaus mit Steinfundament war am Dienstag in der Früh ausgebrochen. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen, Feuerwehrleute waren auch rasch zur Stelle. Der starke Wind fachte jedoch die Flammen an, das Haus stand schnell in Vollbrand. Der auf Betreuung angewiesene Mann (87) und seine Ehefrau (73) sowie die Ungarin (53) hatten wohl in dem Objekt geschlafen. Der Hund des Paares ist bisher noch nicht aufgetaucht, das Tier könnte sich laut Polizei ebenfalls im Haus befunden haben. Die sterblichen Überreste konnten erst Dienstagnachmittag geborgen werden.