In Eiswasser eintauchen, heiße Zitrone mit Honig schlürfen, Nasenspülungen - jeder hat so sein „Anti-Erkältungs-Rezept“. Kein Wunder, denn überall, wo Menschen sind, befinden sich auch Viren, die Husten, Schnupfen und Co. auslösen. Die „Viecherln“ sind trick- und zahlreich. Mehr als 100 Arten konnten bereits identifiziert werden, die außerdem ständig Veränderungen unterlaufen. Daher kann man sich mehrmals hintereinander eine Verkühlung zuziehen und keine Immunität entwickeln. Zwei bis vier Infekte pro Jahr gelten bei Erwachsenen als normal, bei Kindern sogar 10. Die einzige Methode, sich zu schützen, besteht darin, den Keimen den Angriff so schwer wie möglich zu machen.